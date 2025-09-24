Ричмонд
Пермский ТЮЗ закрепляет за собой права на «ИльТЮЗион»

Пермский Театр юного зрителя (ТЮЗ) регистрирует права на «ИльТЮЗион», заявка на регистрацию товарного знака поступила в Роспатент, сообщает Properm.ru со ссылкой на сайт Znakoved.

Товарному знаку присвоены 14, 25, 28 и 41 классы МКТУ. Под ним театр сможет выпускать ювелирные изделия, бижутерию, одежду, обувь, головные уборы, развлекательные услуги и игрушки.

По словам заместителя директора ТЮЗа Алексея Лукашова, театр смотрит на это как на один из этапов дальнейшей жизни «ИльТЮЗиона» и задумывается о том, чтобы в будущем выпускать сувениры или печатную продукцию.

«ИльТЮЗион» — открытое творческое пространство для мероприятий, где проходят концерты, мастер-классы, кинопоказы и фестивали, создано в 2023 году.