«Это и есть та память, которую мы хотим сохранить». Акулович об историях проекта «Судьбы, сложенные в треугольник»

Говоря о самой запоминающейся истории проекта «Судьбы, сложенные в треугольник», Ирина Акулович рассказала историю мальчика из Башкирии. «Он написал письмо своей маме: “Мама, ты помни меня, и если я погибну, читайте мои письма”. Говорю это со слезами на глазах, потому что этот мальчик погиб через несколько дней после того, как отправил это письмо. А другой мальчишка, который, слава богу, не погиб, тоже писал письмо маме, а потом нашел где-то открытку, вырезал розочки из нее и приклеил на этот солдатский треугольник. Такие вещи трогают душу. Это самые сильные эмоции, которые могут быть, потому что это война через судьбы людей», — резюмировала она. -0-