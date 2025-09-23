«Это и есть та память, которую мы хотим сохранить». Акулович об историях проекта «Судьбы, сложенные в треугольник»

23 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Белорусского телеграфного агентства Ирина Акулович рассказала журналистам о самой запоминающейся истории проекта «Судьбы, сложенные в треугольник», который был презентован в рамках проведения концерта-реквиема «Каждый третий» в Кремлевском дворце в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
Белорусское телеграфное агентство презентовало выставку «Судьбы, сложенные в треугольник» в рамках проведения концерта-реквиема «Каждый третий» в Кремлевском дворце в Москве. «Возле выставки БЕЛТА работает полевая почта. Сегодня все, кто туда приходит, могут на солдатском треугольнике написать письмо своим близким, родным, поздравить их с 80-летием Победы. Словом — написать все, что они считают нужным. Это совместный проект Белорусского телеграфного агентства, организаторов концерта-реквиема “Каждый третий” и Почты России. Все, кто сегодня пришел сюда, могут бесплатно отправить письмо», — рассказала Ирина Акулович.
Выставка «Судьбы, сложенные в треугольник» рассказывает 17 историй о 17 бойцах и их письмах, которые они писали своим родным и близким. «Это совместный проект БЕЛТА и музея Великой Отечественной войны. Сегодня в Минске хранится около 2,3 тыс. таких вот писем солдат, которые были отправлены родным и близким. Это и есть та память, которую мы хотим сохранить, и считаем, что это очень важно здесь и сегодня. Каждый из нас готов защищать свою Родину, потому что в Беларуси во время Великой Отечественной войны погиб каждый третий», — обратила внимание гендиректор.
Говоря о самой запоминающейся истории проекта «Судьбы, сложенные в треугольник», Ирина Акулович рассказала историю мальчика из Башкирии. «Он написал письмо своей маме: “Мама, ты помни меня, и если я погибну, читайте мои письма”. Говорю это со слезами на глазах, потому что этот мальчик погиб через несколько дней после того, как отправил это письмо. А другой мальчишка, который, слава богу, не погиб, тоже писал письмо маме, а потом нашел где-то открытку, вырезал розочки из нее и приклеил на этот солдатский треугольник. Такие вещи трогают душу. Это самые сильные эмоции, которые могут быть, потому что это война через судьбы людей», — резюмировала она. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.