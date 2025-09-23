В Аргентине обнаружили останки ранее неизвестного хищного динозавра

«Нам удалось обнаружить в Патагонии останки одного из последних мегарапторов, живших на Земле в конце меловой эры. Его открытие говорит о том, что эти загадочные хищные рептилии дожили до самого конца мезозойской эры, а также свидетельствует о том, что они были одними из высших хищников на юге Южной Америке в ту эпоху. Это отличает данную часть континента от его северных регионов, где в это время господствовали хищные динозавры из группы тероподов», — говорится в исследовании.