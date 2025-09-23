Дерзкая, обнаженная и талантливая: актрисе Александре Бортич исполняется 31 год

Александра Николаевна Бортич — белорусская и российская актриса театра и кино.
В среду, 24 сентября российско-белорусской актрисе Александре Бортич исполняется 31 год. Без театрального образования она сумела покорить отечественный кинематограф, снявшись в «Холопе», «Я худею» и «Полицейском с Рублевки». При этом голубоглазая блондинка известна не только ролями, но и скандалами с таксистами, а также готовностью раздеться перед камерой. Дерзость, талант и бескомпромиссность — главные черты Бортич, которые привели ее к славе, но и создали репутацию «белой вороны» в российском кино. Подробнее о становлении, творчестве и личной жизни актрисы — в материале URA.RU.
Трудное детство и буллинг: как закалялся характер Бортич.
Александра Николаевна Бортич родилась 24 сентября 1994 года в белорусском городе Светлогорске Гомельской области. Ее судьба с детства складывалась непросто. Родители развелись, когда девочке было всего три года. До 10 лет Саша жила у бабушки в Гродно, пока мать, устроившись в Москве и выйдя второй раз замуж, не забрала дочь к себе.
В школьные годы будущая актриса подвергалась травле со стороны сверстников. «Меня буллили за длинный язык. Я действительно была дерзкой, но я не могу сказать, что я напрашивалась и получала», — признавалась Бортич в одном из интервью. Однажды ее вызвали на «разборку» на пустырь. Одноклассники смотрели и снимали на телефоны, как одна из девочек избивала Сашу, которая отказывалась драться в ответ. На выпускной вечер Бортич идти не хотела, но мать уговорила. В итоге девушка там получила удар по лицу, сломавший накладные ресницы.
Вероятно, эти травматичные переживания привели Бортич к тому, что сейчас она состоит в попечительском совете фонда «Шалаш», который помогает проблемным подросткам, родителям и учителям справляться с агрессией и непослушанием. Кроме того, актриса активно помогает детским приютам и бездомным животным.
От официантки до звезды: необычный путь Бортич в профессию.
Александра Бортич сыграла роль Нины Крутовой в российском спортивном драматическом телесериале «Выстрел» Выстрел (2014) / Россия / студия «Русский проект» по заказу 1 канала / Режиссер Сергей Коротаев.
В отличие от большинства успешных актеров, Александра не имеет профессионального образования. Бортич дважды безуспешно пыталась поступить в театральный институт. После провала она подала документы в педагогический, но поняла, что это «не ее», и спустя два месяца отчислилась.
Чтобы заработать на жизнь, девушка устроилась официанткой. По ее словам, она «кайфовала» от этой работы, считая, что «официант — это в какой-то степени тамада», который может сделать вечер посетителей «очень классным».
Судьбоносный момент наступил, когда она отправилась на кастинг сериала «Деффчонки». Хотя роль Саша не получила, ее заметила режиссер Нигина Сайфуллаева и пригласила на пробы в фильм «Как меня зовут». Именно там Бортич получила свою первую главную роль.
Примечательно, что для получения этой роли Саше пришлось раздеться перед камерой. «Да, я показала грудь на кастинге. Но там была Нигина, режиссер, и актриса Лена Нестерова, которая помогала Нигине с кастингом. Нас было трое в комнате. И Нигина спросила: “А ты сможешь раздеться? А можешь сейчас?”. И я подняла кофту», — откровенничала актриса.
Провокационные роли Александры Бортич и эротические сцены.
Ради съемок в фильме «Я худею» Бортич пришлось набрать 20 кг Я худею (2018) / Россия / Киностудия «Друг друга» / Режиссер Алексей НужныйВ 2014 году получила главную роль в психологической драме «Как меня зовут» Наталья Чернохатова © URA.RU.
С тех пор Александра Бортич не боится появляться обнаженной в кадре. Однако один из таких эпизодов вызвал настоящий скандал. Для съемок неназванного фильма актрисе пришлось ехать голой на лошади по Красной площади. Ситуация усугубилась, когда Тина Канделаки, ставшая случайным свидетелем этой сцены, сфотографировала Бортич и выложила снимок в сеть.
«И вот эта “чудесная женщина” меня сфотографировала так, что не видно было ни оператора, ни режиссера, и выложила на своей страничке. Я отснялась в этой сцене и пошла в магазин, и мне кто-то написал или позвонил, я зашла посмотреть и увидела такое в комментариях. У меня случилась просто истерика я сидела в туалете и просто рыдала», — вспоминала актриса.
Для роли в фильме «Я худею» Бортич пришлось набрать 20 килограммов. По договору с продюсерами она должна была весить определенное количество к конкретным датам. Максимальный вес актрисы достиг 76,5 килограмма. «Я ела пиццу, сладости и пила винишко. Живот у меня в первую очередь полнеет, потом ляхи, руки», — рассказывала Саша. Продюсеры даже паниковали, когда в социальных сетях актриса выглядела не достаточно «жирной».
Личная жизнь Александры Бортич: два брака и воспитание сына.
Актеры Александра Бортич и Илья Маланин перед показом фильма П. Буслова «Родина» на 26-м Открытом Российском кинофестивале «Кинотавр» Екатерина Чеснокова / РИА Новости © URA.RUАктриса Александра Бортич с бизнесменом Евгением Савельевым Екатерина Чеснокова / РИА Новости © URA.RU.
Личная жизнь актрисы столь же бурная, как и ее карьера. О первом браке Александры с рэпером Вячеславом Воронцовым (Меззой) стало известно, когда она объявила о разводе в 2018 году. Поклонники были удивлены, поскольку даже не знали о свадьбе пары. «Я так не хочу об этом говорить. Но мягко говоря, я была сильно рада остаться одна», — комментировала Бортич свое расставание, называя брак «ошибкой».
Вскоре после развода актриса начала встречаться с предпринимателем Евгением Савельевым — сыном депутата-единоросса из Екатеринбурга. В 2020 году у пары родился сын Александр. По словам Бортич, ей очень повезло с Евгением, и это были «лучшие отношения» в ее жизни. Однако в мае 2023 года пара объявила о разводе. При этом они сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают сына.
Многие считают, что причиной развода стали политические разногласия супругов. Евгений — сын депутата-единоросса, а Бортич имела оппозиционные взгляды. Хотя сама актриса утверждала, что в их семье не обсуждались вопросы политики.
Профессиональная критика и конфликты с участием Александры Бортич.
Бортич состоит в попечительском совете фонда «Шалаш», который профессионально работает с проблемными подросткамиФото: Александр Щербак/ТАСС.
В 2022 году между Бортич и звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым разгорелся конфликт. Актер подверг критике идею, что можно стать профессиональным артистом без образования, и привел в пример Александру. «Меня всегда спрашивают, можно ли без образования… Это то же самое, что выйти замуж за мужчину и не любить его… Типа хотят прийти, как Бортич. Бортич — это симпатичная девушка, не забывайте, дорогие артисты. Вы, многие, не симпатичные девушки, вы просто бездельники», — высказался Кологривый.
Возмущенная Бортич ответила обидчику, надев черную балаклаву и написав: «Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту». В дальнейшем она признала отсутствие профессионального образования, но подчеркнула: «Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату, или, прости, Господи, через постель».
Еще один громкий скандал произошел в 2021 году, когда актрису с ребенком высадил таксист. По словам Бортич, водитель бизнес-класса отказался везти ее дальше из-за ее просьбы оставить свет в салоне, чтобы ребенок мог уснуть. Однако вскоре появилась версия самого водителя, который обвинил звезду в высокомерии. Он утверждал, что Бортич вела себя неадекватно, а чтобы усыпить малыша, пела странную песню про «писю». Истину в этом конфликте установить так и не удалось.
Награды и признание Александры Бортич.
Актриса Александра Бортич на премьере фильма «Иллюзия любви» в Москве в 2017 годуФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости © URA.RU.
Несмотря на скандальную репутацию, Александра Бортич получила немало профессиональных наград:
В 2014 году — приз за лучшую женскую роль на фестивале российского кино в Онфлере (Франция) за роль в «Как меня зовут’В 2015 году — приз им. Александра Абдулова “За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме” на кинофестивале “Дух огня’В 2015 году — приз “Лучшая женская роль второго плана” на Международном фестивале актеров кино “Созвездие” за роль в “Духless 2”В 2018 году — титул “Женщина года” по версии GlamourВ 2024 году — приз “Героиня Нового сезона” на фестивале онлайн-кинотеатров “Новый сезон” за роль в сериале “Между нами химия”.
Фильмография Александры Бортич.
За десятилетие актерской карьеры Александра снялась в десятках фильмов и сериалов, став одной из самых востребованных актрис российского кино. Вот ключевые работы в ее карьере:
Как меня зовут (2014) — дебютная роль СашиДухless 2 (2015) — роль Алены СмирновойНеуловимые (2015) — роль КирыВыстрел (2015) — роль Нины КрутовойВикинг (2016) — роль РогнедыПолицейский с Рублевки (2016−2018) — роль НикиЯ худею (2018) — роль Анны КуликовойПроводник (2018) — роль сестер-близнецов Кати и ЛарисыЛюбовницы (2019) — роль АлисыХолоп (2019) — роль ЛизыТопи (2021) — роль СашиФишер (2023) — роль Натальи ДобровольскойТанцуй, Селедка! (2023) — роль Жанны Витальевны ЧистяковойМежду нами химия (2024) — роль Тани.
Помимо работы в кино, Бортич играет в театре. С 2018 года она выступает в Центре драматургии и режиссуры, Театре на Бронной и Театре Наций. Снимается в музыкальных клипах, среди которых работы DJ Smash, EMIN, Cream Soda и даже американского рокера Serj Tankian.