Дерзкая, обнаженная и талантливая: актрисе Александре Бортич исполняется 31 год

В школьные годы будущая актриса подвергалась травле со стороны сверстников. «Меня буллили за длинный язык. Я действительно была дерзкой, но я не могу сказать, что я напрашивалась и получала», — признавалась Бортич в одном из интервью. Однажды ее вызвали на «разборку» на пустырь. Одноклассники смотрели и снимали на телефоны, как одна из девочек избивала Сашу, которая отказывалась драться в ответ. На выпускной вечер Бортич идти не хотела, но мать уговорила. В итоге девушка там получила удар по лицу, сломавший накладные ресницы.