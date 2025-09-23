Спортсменка из Старого Оскола взяла золото на первенстве по гребле

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Молодость» в Старом Осколе Белгородской области Дарья Ушакова стала победительницей первенства России по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек до 19 лет. Достижения соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном правительстве.
Соревнования прошли в Краснодаре. Спортсменка завоевала золотую медаль в состязаниях на одиночном каноэ на марафонской дистанции. Кроме Дарьи Ушаковой, в первенстве участвовали еще двое представителей Белгородской области: Матвей Кучер, занявший восьмое место в гонке на «одиночке», и Роман Чернявский, финишировавший девятнадцатым в классе байдарок.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.