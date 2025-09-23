Mothership: Китаянка провела более двух суток в колодце со змеями

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая 46-летняя женщина по фамилии Цинь провалилась в заброшенный колодец со змеями, расположенный недалеко от ее дома, провела там свыше двух суток и выжила. Об этом сообщил портал Mothership.
В результате женщине удалось схватиться за стены и не утонуть в ледяной воде. При этом, по словам китаянки, в колодце жило несколько змей и находилось много комаров, которые постоянно кусали ее.
Когда женщина не вернулась домой, родственники начали искать ее, но им поиски завершились успехом только через 54 часа, после того как полиция отследила маршрут китаянки по камерам видеонаблюдения и подняла ее из колодца. Неизвестно, получила ли женщина серьезные травмы.
После спасения Цинь заявила, что она смогла продержаться так долго, поскольку она постоянно думала о муже, детях и пожилых родителях, передает портал.
29 марта в американском штате Джорджия 67-летняя Ширли Оберт потеряла контроль над автомобилем, вышла из него, чтобы попросить о помощи, не заметила скрытый в густых зарослях колодец и упала в него.