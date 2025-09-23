Mothership: Китаянка провела более двух суток в колодце со змеями

Когда женщина не вернулась домой, родственники начали искать ее, но им поиски завершились успехом только через 54 часа, после того как полиция отследила маршрут китаянки по камерам видеонаблюдения и подняла ее из колодца. Неизвестно, получила ли женщина серьезные травмы.