Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Черемхово Иркутской области 90 семей получили новые квартиры

Сейчас ведется строительство дома еще для 47 семей.

Церемония вручения ключей от новых квартир 90 семьям, переселяемым из аварийного жилья, прошла в городе Черемхово Иркутской области, сообщили в региональном министерстве строительства. Мероприятие прошло в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Отметим, всего в городе планируется расселить 664 семьи из аварийных домов общей площадью 34,15 тыс. квадратных метров. Также в настоящее время продолжается строительство жилого дома для 47 семей. Строительная готовность объекта составляет 61%, ведутся внутренние отделочные и фасадные работы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.