В городе Черемхово Иркутской области 90 семей получили новые квартиры

Церемония вручения ключей от новых квартир 90 семьям, переселяемым из аварийного жилья, прошла в городе Черемхово Иркутской области, сообщили в региональном министерстве строительства. Мероприятие прошло в ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Отметим, всего в городе планируется расселить 664 семьи из аварийных домов общей площадью 34,15 тыс. квадратных метров. Также в настоящее время продолжается строительство жилого дома для 47 семей. Строительная готовность объекта составляет 61%, ведутся внутренние отделочные и фасадные работы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.