Часть Западного жилмассива в Ростове останется без холодной воды на сутки

Второй участок, также с 09:00 25 сентября до 09:00 26 сентября, охватит территорию в границах переулка Богачева, улиц Магнитогорской, 3-й Круговой, Батуринской, Тружеников, проспекта Стачки, переулка Зеркального и улицы Амбулаторной. Там работы связаны с заменой участка трубы на улице Международной.