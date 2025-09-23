Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Западного жилмассива в Ростове останется без холодной воды на сутки

Тысячи жителей Западного жилмассива Ростова 25 июля будут без воды.

Источник: Комсомольская правда

Жителям нескольких улиц Западного жилого массива в Ростове-на-Дону необходимо подготовиться к временному отключению холодной воды. Плановые ремонтные работы пройдут в среду, 25 сентября. Информацию о сроках и причинах отключения сообщили в «Ростовводоканале».

Отключение водоснабжения затронет два участка. Первое ограничение будет действовать с 09:00 25 сентября до 09:00 26 сентября для дома № 25а на улице 339 Стрелковой Дивизии. Причиной станет переподключение нового водопровода на улице Благодатной.

Второй участок, также с 09:00 25 сентября до 09:00 26 сентября, охватит территорию в границах переулка Богачева, улиц Магнитогорской, 3-й Круговой, Батуринской, Тружеников, проспекта Стачки, переулка Зеркального и улицы Амбулаторной. Там работы связаны с заменой участка трубы на улице Международной.

Подпишись на нас в Telegram.