Синоптик Тишковец рассказал, когда в Москву придет старое бабье лето

Благодаря антициклону, который задержится на пять-семь суток, с 29 сентября в Москве потеплеет до плюс 13 — плюс 18 градусов. В результате в столицу придут «старое бабье лето» и золотая осень. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
— На следующей неделе, начиная с понедельника, с 29 сентября, на просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на пять-семь суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Днем потеплеет до плюс 13 — плюс 18 градусов. Настоящее старое бабье лето и золотая осень, — подчеркнул метеоролог.
Он добавил, что в эти дни ветер будет почти штилевым. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до плюс 3 — плюс 8 градусов, передает РИА Новости.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что 23 сентября был последним теплым днем осени в Москве. Он отметил, что самая холодная ночь ожидается 26 сентября, местами по Московской области столбики термометров опустятся от 0 до 2 градусов тепла.