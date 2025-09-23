В Чечне впервые провели детский хакатон по робототехнике

Первый в Чечне детский хакатон по робототехнике прошел в центре детского технического творчества города Аргуна. Соревнования организованы при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в мэрии.
В течение двух дней участники в возрасте от 10 до 15 лет работали над созданием роботов, способных решать актуальные проблемы городов. Например, ребята разрабатывали автоматизированную систему сортировки мусора, умные светофоры и роботов-помощников для социальных учреждений. Одна из команд-победителей создала робота-сортировщика на основе компьютерного зрения. Он распознает тип мусора с точностью до 93%.
«Уровень проектов поражает — некоторые разработки готовы к коммерциализации. Мы уже отобрали три команды для участия в федеральном акселераторе», — отметил технический директор IT-кластера «Грозный» Тимур Батаев.
Также во время хакатона состоялись мастер-классы по нейросетям, воркшопы по проектному менеджменту, экскурсия в технопарк «Кванториум» и не только.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.