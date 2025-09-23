В Чечне впервые провели детский хакатон по робототехнике

В течение двух дней участники в возрасте от 10 до 15 лет работали над созданием роботов, способных решать актуальные проблемы городов. Например, ребята разрабатывали автоматизированную систему сортировки мусора, умные светофоры и роботов-помощников для социальных учреждений. Одна из команд-победителей создала робота-сортировщика на основе компьютерного зрения. Он распознает тип мусора с точностью до 93%.