Три подмосковные компании представили продукцию на международной выставке

Три компании из Московской области приняли участие в 34-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025, которая прошла в выставочном центре «Крокус Экспо». Мероприятие было организовано в ходе национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На коллективном стенде региона свою продукцию представили производители напитков «Бамблбир» из Наро-Фоминска и «Айдеас» из Домодедово и мытищинский производитель чая, кофе и пряностей «Сандер-Логистик». Выставочный стенд объединил производителей из четырех субъектов Российской Федерации: Московской и Рязанской областей, Чувашии и Северной Осетии — Алании.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.