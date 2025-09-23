Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три подмосковные компании представили продукцию на международной выставке

Это производители напитков, а также чая, кофе и пряностей.

Три компании из Московской области приняли участие в 34-й Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025, которая прошла в выставочном центре «Крокус Экспо». Мероприятие было организовано в ходе национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На коллективном стенде региона свою продукцию представили производители напитков «Бамблбир» из Наро-Фоминска и «Айдеас» из Домодедово и мытищинский производитель чая, кофе и пряностей «Сандер-Логистик». Выставочный стенд объединил производителей из четырех субъектов Российской Федерации: Московской и Рязанской областей, Чувашии и Северной Осетии — Алании.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.