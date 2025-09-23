Изучающий старение генетик из России вошел в список самых цитируемых ученых мира

Заведующий лабораторией генетики старения и долголетия Казанского государственного медицинского университета Ильдус Ахметов попал в список наиболее цитируемых ученых мира за этот год. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
По словам представителей вуза, исследование профессора, посвященное открытию ключевого гена воспалительного старения, также оказалось включено в рейтинг лидеров Nature Index 2025. Этот список считается одним из главных индикаторов развития науки.
— Ильдус Ахметов является автором проекта «Биобанк долгожителей Республики Татарстан». Главная задача проекта — поиск генетических и средовых факторов здорового долголетия, — передает официальный сайт университета.
Ученые из России делают большой вклад в мировую науку. Так, эксперты Лаборатории языковой конвергенции национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработали специальный «эмоциональный словарь» для обучения искусственного интеллекта человеческим чувствам.
Президенту России Владимиру Путину во время осмотра научно-технологического центра «Сириус» показали «молодильную» клубнику, которая благодаря генным модификациям содержит в 12 раз больше кверцетина — флавоноида с антиоксидантными свойствами.