Изучающий старение генетик из России вошел в список самых цитируемых ученых мира

Заведующий лабораторией генетики старения и долголетия Казанского государственного медицинского университета Ильдус Ахметов попал в список наиболее цитируемых ученых мира за этот год. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе учебного заведения.