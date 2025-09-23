Посол РФ Степанов назвал попытку Канады конфисковать самолет Ан-124 грабежом

Телеканал CTV утверждает, что канадские власти проверяют самолет, который с 2022 года стоит в аэропорту Пирсон в Торонто. На прошлой неделе его ненадолго переместили, но потом вернули обратно. Проверка должна закончиться 29 сентября. Он был зафрахтован канадским правительством в феврале 2022 года, после перевозки из Китая тестов на COVID-19 за два часа до того, как Канада закрыла небо для российской авиации из-за ситуации на Украине. Несмотря на это, самолет задержали, а экипаж отправили в гостиницу. Позже они вернулись в Россию.