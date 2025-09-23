Посол РФ Степанов назвал попытку Канады конфисковать самолет Ан-124 грабежом

Посол России в Канаде Олег Степанов считает, что попытка Оттавы забрать у российской компании «Волга-Днепр» самолет Ан-124 — это просто грабеж. Сейчас в канадском суде идет разбирательство, где законный владелец самолета пытается доказать, что его не имели права забирать.
«Действия Оттавы в отношении самолета Ан-124 компании Волга-Днепр изначально незаконны. Задержание воздушного судна и последующая легалистская попытка его конфисковать — банальный грабеж. Мы неоднократно предупреждали правительство Канады и повторим вновь: покушение на российскую собственность, будь то частный самолет или другие активы, будет иметь крайне негативные последствия», — заявил Степанов.
Телеканал CTV утверждает, что канадские власти проверяют самолет, который с 2022 года стоит в аэропорту Пирсон в Торонто. На прошлой неделе его ненадолго переместили, но потом вернули обратно. Проверка должна закончиться 29 сентября. Он был зафрахтован канадским правительством в феврале 2022 года, после перевозки из Китая тестов на COVID-19 за два часа до того, как Канада закрыла небо для российской авиации из-за ситуации на Украине. Несмотря на это, самолет задержали, а экипаж отправили в гостиницу. Позже они вернулись в Россию.
Ранее KP.RU сообщил, что в 2023 году экс-премьер (тогда действующий) Канады Джастин Трюдо хотел конфисковать Ан-124 для передачи его Украине. Но самолет по-прежнему в Торонто, успешно пережил Трюдо.