Петкевич на концерте-реквиеме «Каждый третий»: неслучайно, что именно белорусы — ярые борцы за историческую правду

23 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Неслучайно именно белорусы — ярые борцы за историческую правду. Такое мнение журналистам выразила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич до начала проведения концерта-реквиема «Каждый третий» в Кремлевском дворце в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
Показ концерта-реквиема «Каждый третий» — это гордость. «Проект очень значимый и очень высококачественный с точки зрения подготовки артистов, режиссера и так далее. Еще более значимо, что вот эту тему мы несем в себе и каждый третий — это про нас. Нет ни одной белорусской семьи, куда горе Великой Отечественной войны не дошло. То, что именно мы являемся такими ярыми борцами за историческую правду, — это не случайность», — уверена вице-премьер.
Наталья Петкевич поблагодарила российских партнеров за то, что они поддержали эту идею и сделали ее реальностью. «Это эмоционально тяжелый проект. Для меня, например, каждая военная песня — это боль. Слава богу, что мы не были свидетелями этого и поколение наших родителей тоже. Страна, в которой мы живем, памятники войны настолько наполнены воспоминаниями и ощущениями, что эта ценность Победы, свободы, мира для нас приобретает не просто книжное значение. Это та ценность, которую мы должны отстаивать и за которую должны бороться», — считает она.
Концерт-реквием «Каждый третий» проходит в Кремлевском дворце. В Большом зале собрались 6 тыс. человек. В память о каждом третьем погибшем в Великой Отечественной войне прозвучали как известные советские песни о войне и Победе, так и современные композиции на военную тематику. Программа включает уникальные хроникальные кадры и фотодокументы, а поэтической основой стал «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. Премьера программы состоялась в мае прошлого года в Москве на Поклонной горе. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в апреле этого года прошла серия концертов-реквиемов в Минске во Дворце Республики, на которых побывали зрители из всех областей Беларуси. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.