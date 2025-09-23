Петкевич на концерте-реквиеме «Каждый третий»: неслучайно, что именно белорусы — ярые борцы за историческую правду

Наталья Петкевич поблагодарила российских партнеров за то, что они поддержали эту идею и сделали ее реальностью. «Это эмоционально тяжелый проект. Для меня, например, каждая военная песня — это боль. Слава богу, что мы не были свидетелями этого и поколение наших родителей тоже. Страна, в которой мы живем, памятники войны настолько наполнены воспоминаниями и ощущениями, что эта ценность Победы, свободы, мира для нас приобретает не просто книжное значение. Это та ценность, которую мы должны отстаивать и за которую должны бороться», — считает она.