Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резкое похолодание идёт в Молдову: Синоптики предупредили о смене погоды — по ночам всего +3 градуса

Прогноз погоды в Молдове на среду, 24 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 24 сентября, еще будет тепло.

Ветер будет преимущественно южный, слабый до умеренного, что создаст ощущение лёгкого тепла даже в утренние часы. Температурный фон останется выше климатической нормы для конца сентября — на юге и в центре +22 — +25 градусов, на севере — + 14- + 16.

С четверга по воскресенье дневные максимумы значительно понизятся и будут колебаться в пределах +12 — +17градусов.

Ночью в среду и четверг термометры будут показывать от 7 до 15 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье температура опустится до + 3 градусов, возможны заморозки до минус двух градусов.

.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.

А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).

Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».

Сергею Владимировичу до пенсии еще год, но на работу его не берут или предлагают копейки в качестве зарплаты [видео] (далее…).

Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.

Украина давно закрыла для передвижения приднестровский участок молдавско-украинской границы (далее…).