В среду, 24 сентября, еще будет тепло.
Ветер будет преимущественно южный, слабый до умеренного, что создаст ощущение лёгкого тепла даже в утренние часы. Температурный фон останется выше климатической нормы для конца сентября — на юге и в центре +22 — +25 градусов, на севере — + 14- + 16.
С четверга по воскресенье дневные максимумы значительно понизятся и будут колебаться в пределах +12 — +17градусов.
Ночью в среду и четверг термометры будут показывать от 7 до 15 градусов. В пятницу, субботу и воскресенье температура опустится до + 3 градусов, возможны заморозки до минус двух градусов.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.
А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).
Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».
Сергею Владимировичу до пенсии еще год, но на работу его не берут или предлагают копейки в качестве зарплаты [видео] (далее…).
Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.
Украина давно закрыла для передвижения приднестровский участок молдавско-украинской границы (далее…).