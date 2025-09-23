Россиянам рассказали о штрафах за сбор грибов: в какую сумму могут обойтись наказания

Россиянам может грозить штраф за сбор грибов на частных территориях и в отдельно охраняемых природных зонах. О сумме наказаний рассказала юрист Ольга Степанова. Ее слова передает «Федерал Пресс».
«Существует административная ответственность за сбор грибов в установленных местах, к которым относятся земли особо охраняемых природных территорий, лесные участки, где введен особый противопожарный режим, частные земли», — сообщила специалист.
По ее словам, все это предусмотрено в статье 8.26 КоАП России.
Для обычных граждан штраф за нарушение при сборе грибов составляет от 500 до 1000 рублей. Если речь идет о должностных лицах, сумма вырастает до 1000−2000 рублей. Юридическим лицам в таком случае предстоит заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.
