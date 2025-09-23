Сийярто: Урегулирование на Украине зависит от соглашения между Россией и США

Успех урегулирования конфликта на Украине зависит от того, смогут ли Россия и Соединенные Штаты достичь соглашения по мирным процессам. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Это в основном зависит от того, смогут ли Россия и США достичь большого соглашения», — заявил он на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что глава России Владимир Путин по-прежнему открыт для мирного разрешения ситуации на Украине, как и лидер США Дональд Трамп.
Политик отметил, что Москва рассчитывает на дальнейшую совместную работу с Вашингтоном по урегулированию конфликта.