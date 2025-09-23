Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская область будет развивать туризм с Гостиничной Ассоциацией РФ

Соглашение о сотрудничестве предусматривает совместную работу по повышению качества обслуживания туристов.

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и Российская Гостиничная Ассоциация (РГА) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это соответствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Документ предусматривает совместную работу по развитию гостиничного сектора региона и повышению качества обслуживания туристов. Особое внимание будет уделяться классификации объектов размещения, что является обязательным требованием для работы и способствует повышению доверия гостей.

«Мы рассчитываем на тесное взаимодействие с профессиональными участниками рынка, направленное на повышение качества услуг, привлечение инвестиций и продвижение нашего региона как привлекательного направления для туризма. Особое внимание вместе мы будем уделять важности прохождения классификации объектов размещения, поскольку это не только обязательное требование для работы, но и залог доверия гостей, способствующей повышению конкурентоспособности наших отелей», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.