Нижегородская область будет развивать туризм с Гостиничной Ассоциацией РФ

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области и Российская Гостиничная Ассоциация (РГА) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе правительства региона. Это соответствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Документ предусматривает совместную работу по развитию гостиничного сектора региона и повышению качества обслуживания туристов. Особое внимание будет уделяться классификации объектов размещения, что является обязательным требованием для работы и способствует повышению доверия гостей.
«Мы рассчитываем на тесное взаимодействие с профессиональными участниками рынка, направленное на повышение качества услуг, привлечение инвестиций и продвижение нашего региона как привлекательного направления для туризма. Особое внимание вместе мы будем уделять важности прохождения классификации объектов размещения, поскольку это не только обязательное требование для работы, но и залог доверия гостей, способствующей повышению конкурентоспособности наших отелей», — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.