Медицинский центр в Башкортостане обновил оборудование

«Лизинг — это форма долгосрочной аренды оборудования с правом выкупа, что особенно актуально для медицинских учреждений, нуждающихся в обновлении технологий для повышения качества медицинской помощи. За 8 месяцев 2025 года медицинские учреждения приобрели новое оборудование при поддержке лизинговой компании на общую сумму 14 млн рублей», — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.