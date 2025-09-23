Медицинский центр в Башкортостане обновил оборудование

Медицинский центр «РиА-МЕД» в Салаватском районе Башкортостана приобрел новое эндоскопическое оборудование при поддержке Региональной лизинговой компании. Финансирование было предоставлено в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в республиканском министерстве предпринимательства и туризма.
«Лизинг — это форма долгосрочной аренды оборудования с правом выкупа, что особенно актуально для медицинских учреждений, нуждающихся в обновлении технологий для повышения качества медицинской помощи. За 8 месяцев 2025 года медицинские учреждения приобрели новое оборудование при поддержке лизинговой компании на общую сумму 14 млн рублей», — отметила министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.
Медицинский центр «РиА-МЕД» является единственной многопрофильной частной клиникой в Салаватском районе, где ежедневно принимают врачи различных специальностей, включая специалистов из крупных городов. Новое оборудование позволит расширить перечень услуг и улучшить диагностику онкологических заболеваний и патологий желудочно-кишечного тракта. Льготный лизинг помогает минимизировать финансовые риски и сосредоточиться на предоставлении качественных медицинских услуг.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.