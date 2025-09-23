Экспозиции, представления, мастер-классы. Бесплатные экскурсии проведут в Гродно ко Всемирному дню туризма

Все музеи подготовили разнообразные, интересные программы. Как рассказала заведующая центром ремесел «Наследие» Марина Чикун, гостям готовятся показать программу «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына», представление «Батлейки», экспозицию, рассказывающую о быте наших предков. Можно будет поучаствовать в мастер-классах по работе на кроснах, за гончарным кругом, наковальней. На экскурсии записались в основном школьники и молодежь.