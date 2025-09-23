Экспозиции, представления, мастер-классы. Бесплатные экскурсии проведут в Гродно ко Всемирному дню туризма

23 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бесплатные экскурсии, приуроченные ко Всемирному дню туризма, проведут в музеях и учреждениях культуры Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.
«Всемирный день туризма — замечательная возможность познакомить жителей и гостей Гродно с богатым культурным наследием нашего города, — отметила главный специалист отдела спорта и туризма Анастасия Глина. — Потому совместно с музеями города мы подготовили горожанам и гостям такой подарок. К слову, бесплатные экскурсии в особые дни становятся в туристическом Гродно хорошей традицией».
Экскурсии будут проходить с 23 по 27 сентября.
Так, 23 сентября открыл двери Гродненский государственный музей истории религии. 24 сентября гостей приглашает центр ремесел «Наследие». В этот же день можно будет бесплатно посетить Музей истории пожарной службы. 25 сентября приглашают мемориальная комната Элизы Ожешко и Музей истории Городницы. Анатомическая экспозиция «Гродненская кунсткамера» и музей Максима Богдановича ждут гостей 26 сентября, а музей холодного оружия — 27 сентября.
Все музеи подготовили разнообразные, интересные программы. Как рассказала заведующая центром ремесел «Наследие» Марина Чикун, гостям готовятся показать программу «Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына», представление «Батлейки», экспозицию, рассказывающую о быте наших предков. Можно будет поучаствовать в мастер-классах по работе на кроснах, за гончарным кругом, наковальней. На экскурсии записались в основном школьники и молодежь.
Как отметили в отделе спорта и туризма горисполкома, бесплатные экскурсии пользуются популярностью. На большинство из них уже записался полный состав экскурсионных групп.