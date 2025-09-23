Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александра Панкратова-Черного перевели в реанимацию

Актера Александра Панкратова-Черного перевели в реанимацию. По предварительным данным, артисту стало плохо на фоне онкологического заболевания: врачи обнаружили у него рак легких два месяца назад во время лечения хронического бронхита. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Курганской филармонии.

Актера Александра Панкратова-Черного перевели в реанимацию. По предварительным данным, артисту стало плохо на фоне онкологического заболевания: врачи обнаружили у него рак легких два месяца назад во время лечения хронического бронхита. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Курганской филармонии.

— Его госпитализировали, болеет человек, — передает сообщение заведения Aif.ru.

Панкратова-Черного экстренно госпитализировали 23 сентября за несколько часов до выхода на сцену Курганской филармонии. В спектакле «Жених» его заменит актер Владимир Майсурадзе.

Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке из-за того, что у него не разгибались два пальца правой руки. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и врачам удалось сохранить чувствительность пальцев.

Актер в феврале того же года был якобы экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Сообщалось, что он почувствовал недомогание, когда возвращался домой в Раменки. Позже его жена Юлия Монахова опровергла эти данные.