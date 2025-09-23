Актера Александра Панкратова-Черного перевели в реанимацию. По предварительным данным, артисту стало плохо на фоне онкологического заболевания: врачи обнаружили у него рак легких два месяца назад во время лечения хронического бронхита. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Курганской филармонии.
— Его госпитализировали, болеет человек, — передает сообщение заведения Aif.ru.
Панкратова-Черного экстренно госпитализировали 23 сентября за несколько часов до выхода на сцену Курганской филармонии. В спектакле «Жених» его заменит актер Владимир Майсурадзе.
Осенью прошлого года в СМИ появилась информация о том, что Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке из-за того, что у него не разгибались два пальца правой руки. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и врачам удалось сохранить чувствительность пальцев.
Актер в феврале того же года был якобы экстренно госпитализирован с подозрением на инфаркт. Сообщалось, что он почувствовал недомогание, когда возвращался домой в Раменки. Позже его жена Юлия Монахова опровергла эти данные.