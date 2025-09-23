Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко: парацетамол в США могу запретить после заявления Трампа

Производители препарата могут подать в суд, считает эпидемиолог.

Источник: Аргументы и факты

После заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что прием женщиной во время беременности жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, может вызвать аутизм у новорожденных, этот препарат могу запретить в США, заявил НСН эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Если Трамп лично сказал об этом, его могут запретить продавать в США. Конечно, производители могут подать в суд, но сейчас, скорее всего, американские власти на это пойдут», — прокомментировал он.

Онищенко также считает, что российским ученым следует изучить это заявление.

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева в интервью «Царьграду» заявила, что парацетамол является самым безопасным обезболивающим и снижающим температуру препаратом. Она также рассказала, что на ранних сроках беременности химические препараты, которые принимает мать, не способны негативно повлиять на плод.

Врач-педиатр, профессору кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский в беседе с KP.RU заявил, что в России парацетамол является хорошо изученным препаратом, и никаких убедительных научных доказательств его связи с аутизмом не представлено. При этом он отметил, что любое лекарственное средство требует осторожного применения, особенно во время беременности.

Врач-терапевт Виктор Лишин считает, что слова Трампа о парацетамоле не имеют под собой научной основы. По его мнению, заявление американского президента может быть основано на хайпе или информационной истории. В интервью URA.RU он отметил, что авторитетные медицинские организации, в частности, Американский колледж акушеров и гинекологов, продолжают рекомендовать парацетамол.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил «Вечерней Москве»​, что парацетамол может быть опасен для человека только при превышении рекомендуемой дозировки. Если ее не соблюдать, пациент может получить необратимые повреждения печени, которые в будущем приведут к циррозу.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше