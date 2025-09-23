Онищенко: парацетамол в США могу запретить после заявления Трампа

Врач-педиатр, профессору кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский в беседе с KP.RU заявил, что в России парацетамол является хорошо изученным препаратом, и никаких убедительных научных доказательств его связи с аутизмом не представлено. При этом он отметил, что любое лекарственное средство требует осторожного применения, особенно во время беременности.