Онищенко: парацетамол в США могу запретить после заявления Трампа

После заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что прием женщиной во время беременности жаропонижающего лекарства, содержащего парацетамол, может вызвать аутизм у новорожденных, этот препарат могу запретить в США, заявил НСН эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Если Трамп лично сказал об этом, его могут запретить продавать в США. Конечно, производители могут подать в суд, но сейчас, скорее всего, американские власти на это пойдут», — прокомментировал он.
Онищенко также считает, что российским ученым следует изучить это заявление.
Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева в интервью «Царьграду» заявила, что парацетамол является самым безопасным обезболивающим и снижающим температуру препаратом. Она также рассказала, что на ранних сроках беременности химические препараты, которые принимает мать, не способны негативно повлиять на плод.
Врач-педиатр, профессору кафедры детских болезней Сеченовского Университета Павел Бережанский в беседе с KP.RU заявил, что в России парацетамол является хорошо изученным препаратом, и никаких убедительных научных доказательств его связи с аутизмом не представлено. При этом он отметил, что любое лекарственное средство требует осторожного применения, особенно во время беременности.
Врач-терапевт Виктор Лишин считает, что слова Трампа о парацетамоле не имеют под собой научной основы. По его мнению, заявление американского президента может быть основано на хайпе или информационной истории. В интервью URA.RU он отметил, что авторитетные медицинские организации, в частности, Американский колледж акушеров и гинекологов, продолжают рекомендовать парацетамол.
Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил «Вечерней Москве», что парацетамол может быть опасен для человека только при превышении рекомендуемой дозировки. Если ее не соблюдать, пациент может получить необратимые повреждения печени, которые в будущем приведут к циррозу.