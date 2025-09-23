Ричмонд
В Кузбассе создадут Центр инженерных разработок по углехимии

Он позволит снизить зависимость от импорта и создать новые высокотехнологичные производства.

Научно-образовательный центр «Кузбасс — Донбасс» приступил к созданию единственного в России Центра инженерных разработок по углехимии, сообщили в научно образовательном центре. Данная деятельность способствует достижению целей нацпроекта «Новые материалы и химия».

Центр будет создан на базе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) консорциумом в составе Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Донбасского государственного технического университета и НОЦ «Кузбасс — Донбасс». Его ключевой задачей станет разработка и внедрение в промышленность не менее 20 конкурентоспособных технологий глубокой переработки угля.

«Новый центр, который будет создан на базе КузГТУ, станет уникальной для России площадкой полного цикла — от научной идеи до коммерциализации технологий глубокой переработки угля. Кузбасский центр инженерных разработок — это ответ на глобальные вызовы, стоящие перед угольной отраслью. Он позволит диверсифицировать экономику угледобывающих регионов, снизить зависимость от импорта и создать новые высокотехнологичные производства», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

К 2030 году планируется, что экономический эффект от внедренных разработок для промышленности составит не менее 800 миллионов рублей. Проект укрепит лидерство России в области углехимии и станет драйвером для создания новых высокотехнологичных производств в угледобывающих регионах.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

