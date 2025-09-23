16 сентября СМИ сообщили, что во время своего визита в Китай Владимир Путин сделал стране щедрый подарок, несмотря на заявления западных политиков о том, что глава государства отправился туда за помощью. Решение Москвы о готовности поставлять компоненты для гражданских авиалайнеров вызвало удивление у многих политиков, поскольку Россия редко делилась разработками в этой области.