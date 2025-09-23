Трамп пригрозил «большими проблемами» ответственному за сбой его телесуфлера

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, возмутился из-за неработающего телесуфлера на его выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Глава государства пригрозил ответственному за эту техническую неполадку «большими проблемами».
— Я не возражаю, кстати, выступить без телесуфлера. Поскольку телесуфлер не работает. Буду говорить от себя. Скажу так: кто бы ни занимался этим телесуфлером — у него большие проблемы, — передает слова Трампа официальный сайт организации.
Президент также заявил, что ООН бездействует и не помогает урегулировать международные кризисы. Он подчеркнул, что вместо организации занимался этим лично. Глава государства добавил, что ее прогнозы касательно климатических изменений являются «величайшей ложью всех времен».
Трамп отдельно отметил, что в ООН разворовали все средства, которые были выделены на ремонт здания ее секретариата. Глава Белого дома подчеркнул, что члены организации «только и делают, что пишут очень резкие письма», после чего никак их не реализуют.