Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил «большими проблемами» ответственному за сбой его телесуфлера

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, возмутился из-за неработающего телесуфлера на его выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Глава государства пригрозил ответственному за эту техническую неполадку «большими проблемами».

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, возмутился из-за неработающего телесуфлера на его выступлении на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). Глава государства пригрозил ответственному за эту техническую неполадку «большими проблемами».

— Я не возражаю, кстати, выступить без телесуфлера. Поскольку телесуфлер не работает. Буду говорить от себя. Скажу так: кто бы ни занимался этим телесуфлером — у него большие проблемы, — передает слова Трампа официальный сайт организации.

Президент также заявил, что ООН бездействует и не помогает урегулировать международные кризисы. Он подчеркнул, что вместо организации занимался этим лично. Глава государства добавил, что ее прогнозы касательно климатических изменений являются «величайшей ложью всех времен».

Трамп отдельно отметил, что в ООН разворовали все средства, которые были выделены на ремонт здания ее секретариата. Глава Белого дома подчеркнул, что члены организации «только и делают, что пишут очень резкие письма», после чего никак их не реализуют.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше