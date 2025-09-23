Еще 2 компании из Челябинской области повысят эффективность

Помощь предприятиям во внедрении бережливых технологий оказывают эксперты регионального центра компетенций. НПО «РТС», разрабатывающее системы управления воздушным движением для аэропортов, уже приступило к улучшениям на пилотном потоке по сборке аппаратных комплексов. Ожидается, что выпуск продукции удастся увеличить на 25% в первые полгода. Компания «ПТ-СЕРВИС», специализирующаяся на ремонте промышленного электрооборудования, начала применять полученные на обучающей «Фабрике процессов» знания на пилотных потоках по оказанию услуг и согласованию заявок.