Еще 2 компании из Челябинской области повысят эффективность

Еще две компании из Челябинской области — НПО «Радиотехнические системы» (НПО «РТС») и «ПТ-СЕРВИС» — стали новыми участниками федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном фонде промышленности.
Помощь предприятиям во внедрении бережливых технологий оказывают эксперты регионального центра компетенций. НПО «РТС», разрабатывающее системы управления воздушным движением для аэропортов, уже приступило к улучшениям на пилотном потоке по сборке аппаратных комплексов. Ожидается, что выпуск продукции удастся увеличить на 25% в первые полгода. Компания «ПТ-СЕРВИС», специализирующаяся на ремонте промышленного электрооборудования, начала применять полученные на обучающей «Фабрике процессов» знания на пилотных потоках по оказанию услуг и согласованию заявок.
Напомним, что с начала 2025 года участниками федерального проекта в Челябинской области стали уже 24 промышленные компании. Присоединиться к нему могут предприятия с годовой выручкой свыше 400 миллионов рублей, подав заявку на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.