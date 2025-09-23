Глазьев о концерте-реквиеме «Каждый третий»: для нас это центральное мероприятие в год 80-летия Победы

23 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Концерт-реквием «Каждый третий» — это центральное мероприятие года 80-летия Победы. Такое мнение журналистам выразил государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев до начала проведения концерта-реквиема в Кремлевском дворце в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.
«Для нас проведение концерта-реквиема “Каждый третий” имеет огромное значение. Мы принимаем концерт, посвященный жертвам геноцида народа Беларуси в период немецко-фашистской оккупации, в память героев, которые защищали нашу землю, которые освобождали ее. Они навеки вошли в нашу историю как герои-освободители, благодаря которым мы сегодня живем», — отметил Сергей Глазьев.
По его словам, Союзное государство ведет большую работу по сохранению исторической памяти. «Для нас это центральное мероприятие, которое проходит в год 80-летия Победы, оно входит в наш план совместной работы, где более 50 мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной, включая реконструкцию крепостей, создание музейных комплексов, проведение молодежных культурно-массовых мероприятий. Это одно из важнейших направлений работы, особенно актуальное в настоящее время. Эта память очень живая», — обратил внимание госсекретарь.
Сергей Глазьев выразил благодарность организаторам за возможность прикоснуться, почувствовать эмоции, яркие образы, представленные на главной сценической площадке России. «Это очень важно для всех нас», — подчеркнул он.
Концерт-реквием «Каждый третий» проходит в Кремлевском дворце. В Большом зале собрались 6 тыс. человек. В память о каждом третьем погибшем в Великой Отечественной войне прозвучали как известные советские песни о войне и Победе, так и современные композиции на военную тематику. Программа включает уникальные хроникальные кадры и фотодокументы, а поэтической основой стал «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. Премьера программы состоялась в мае прошлого года в Москве на Поклонной горе. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в апреле этого года прошла серия концертов-реквиемов в Минске во Дворце Республики, на которых побывали зрители из всех областей Беларуси. -0-
