Глазьев о концерте-реквиеме «Каждый третий»: для нас это центральное мероприятие в год 80-летия Победы

Концерт-реквием «Каждый третий» проходит в Кремлевском дворце. В Большом зале собрались 6 тыс. человек. В память о каждом третьем погибшем в Великой Отечественной войне прозвучали как известные советские песни о войне и Победе, так и современные композиции на военную тематику. Программа включает уникальные хроникальные кадры и фотодокументы, а поэтической основой стал «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. Премьера программы состоялась в мае прошлого года в Москве на Поклонной горе. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в апреле этого года прошла серия концертов-реквиемов в Минске во Дворце Республики, на которых побывали зрители из всех областей Беларуси. -0-