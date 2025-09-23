Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трое суток в Таганроге ограничат подачу воды

Из-за профилактики на Донском техническом водоводе в Таганроге воду будут подавать с пониженным давлением.

Источник: Комсомольская правда

С 29 сентября в Таганроге будет ограничена подача воды. О плановых работах, которые продлятся трое суток, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.

Причиной ограничений стали профилактические мероприятия на Донском техническом водоводе, которые Таганрогский Водоканал проведет на очистных сооружениях и станции «Танаис».

В период с 8:00 29 сентября до 8:00 2 октября жители города будут получать воду пониженного давления.

Светлана Камбулова пояснила, что эти меры необходимы для подготовки системы к осенне-зимнему периоду и обеспечения ее бесперебойной работы. Она попросила горожан заранее создать запасы воды. Для решения проблем в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет организован подвоз воды.

Принимать заявки от населения будет аварийно-диспетчерская служба Водоканала по телефону: 8 (8634) 31−94−38.

Подпишись на нас в Telegram.