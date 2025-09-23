На трое суток в Таганроге ограничат подачу воды

С 29 сентября в Таганроге будет ограничена подача воды. О плановых работах, которые продлятся трое суток, сообщила в своем телеграм-канале глава города Светлана Камбулова.
Причиной ограничений стали профилактические мероприятия на Донском техническом водоводе, которые Таганрогский Водоканал проведет на очистных сооружениях и станции «Танаис».
В период с 8:00 29 сентября до 8:00 2 октября жители города будут получать воду пониженного давления.
Светлана Камбулова пояснила, что эти меры необходимы для подготовки системы к осенне-зимнему периоду и обеспечения ее бесперебойной работы. Она попросила горожан заранее создать запасы воды. Для решения проблем в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет организован подвоз воды.
Принимать заявки от населения будет аварийно-диспетчерская служба Водоканала по телефону: 8 (8634) 31−94−38.
