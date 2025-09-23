Трамп разрешил странам НАТО сбивать российские истребители в своем небе

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, заявил, что страны, входящие в Североатлантический альянс (НАТО), могут сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве.
В ответ на соответствующий вопрос журналиста американский лидер ответил утвердительно. При этом, когда его спросили о поддержке стран — членов НАТО, которые сбили российские воздушные суда в своем пространстве, Трамп отметил, что это зависит от обстоятельств, передает Telegram-канал Clash Report.
19 сентября Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить ему протест и вручить ноту из-за трех истребителей МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство страны над Финским заливом и провели там 12 минут.
20 сентября министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что военнослужащие стран НАТО обладают всеми возможностями для ликвидации российских истребителей. Она привела в пример ситуацию, когда Турции пришлось обезопасить свои северо-восточные границы в Европе.
21 сентября в эстонском МИД сообщили, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций собрал экстренное заседание в связи с инцидентом с российскими истребителями МиГ-31.