Трамп разрешил странам НАТО сбивать российские истребители в своем небе

В ответ на соответствующий вопрос журналиста американский лидер ответил утвердительно. При этом, когда его спросили о поддержке стран — членов НАТО, которые сбили российские воздушные суда в своем пространстве, Трамп отметил, что это зависит от обстоятельств, передает Telegram-канал Clash Report.