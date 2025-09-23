Ричмонд
Шестеро поляков нарушили российскую водную границу на гидроциклах

Шестеро граждан Польши, в том числе один несовершеннолетний, на гидроциклах случайно нарушили водную государственную границу России в Калининградском заливе. Они проигнорировали разметку и проехали мимо специального пограничного буя.

Поляки пробыли в российских водах около семи минут, после чего вернулись обратно, где их ждал отряд польских пограничников на воздушной подушке. Двое из них получили лишь предупреждение, а остальные четверо были оштрафованы.

— Участие несовершеннолетнего еще больше подчеркивает безрассудство этой вылазки, — передает портал Daily Mare.

Другой случай произошел в начале августа, когда Финляндия начала расследование из-за прогулочного катера, который незаконно пересек морскую границу с Россией в Виролахти.

До этого в Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией. Мероприятие, согласованное с полицией, собрало не менее ста автомобилей. Участники направились к закрытому КПП «Нуйямаа».

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что финская армия столкнулась с масштабным оттоком новобранцев и резервистов из-за того, что те боятся начала военного конфликта с Россией.