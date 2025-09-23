Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится еще не скоро

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, на встрече с коллегой с Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, закончится еще не скоро.