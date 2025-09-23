Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится еще не скоро

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, на встрече с коллегой с Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что военный конфликт между Москвой и Киевом, вероятнее всего, закончится еще не скоро.
— Россия не выглядит столь выдающейся. Для них это должно быть быстро. Похоже, что это не закончится еще долго, — передает слова Трампа Telegram-канал Clash Report.
Глава государства также заявил, что страны НАТО могут сбивать российские истребители в своем воздушном пространстве. В частности, на соответствующий вопрос американский лидер ответил утвердительно.
Министерство иностранных дел Эстонии 19 сентября вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.
Позже Министерство обороны России отвергло эти обвинения и сообщило, что полет проходил на расстоянии около трех километров от острова Вайндло.
Совет НАТО по итогам консультаций после этого инцидента опубликовал заявление, в котором пригрозил России «решительным ответом» в случае нарушения воздушного пространства стран альянса.