Суд Москвы рассмотрит иск к певице Алле Пугачевой

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит иск в отношении сбежавшей из РФ певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
«Поступил иск ветерана боевых действий к Алле Пугачевой. Истец Трещев А. С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью ответчик допустила высказывания, порочащие Президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В иске также отмечается, что Пугачева оскорбила российский народ, восхваляя в интервью террориста Джохара Дудаева.