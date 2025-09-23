Ричмонд
Суд Москвы рассмотрит иск к певице Алле Пугачевой

В суд поступил иск к Пугачевой за оскорбительные высказывания в адрес президента РФ и Вооруженных сил страны.

Источник: Комсомольская правда

Савеловский районный суд Москвы рассмотрит иск в отношении сбежавшей из РФ певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Поступил иск ветерана боевых действий к Алле Пугачевой. Истец Трещев А. С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью ответчик допустила высказывания, порочащие Президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В иске также отмечается, что Пугачева оскорбила российский народ, восхваляя в интервью террориста Джохара Дудаева.