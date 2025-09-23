Ходжаев: Китай по праву носит звание мирового лидера в разработке и производстве медоборудования

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китай по праву носит звание мирового лидера в разработке и производстве медицинского оборудования, заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев на полях выставки китайского медицинского оборудования в индустриальном парке «Великий камень», сообщает БЕЛТА.
Центр традиционной китайской медицины открылся в «Великом камне».
Министр заметил, что участники экспозиции представляют белорусским специалистам самые интересные медицинские технологии и оборудование, эффективные медицинские продукты, разработанные на основе глубокого понимания потребностей современного здравоохранения.
Китайские коллеги предлагают для изучения и апробации передовые диагностические системы и примеры высокотехнологичной хирургической медицинской техники, инновационные решения для реабилитации и профилактики заболеваний, новые возможности для минимально инвазивной хирургии, методы медицинской визуализации, радиотерапии, инфекционного контроля и др.
Министр выразил убежденность, что китайские коллеги прибыли в Беларусь не только для того, чтобы продемонстрировать последние достижения в области медицинских технологий, но и чтобы укрепить двустороннее сотрудничество в этом жизненно важном секторе, создать платформу для обмена знаниями и опытом между производителями и специалистами системы здравоохранения.
Замминистра экономики Алеся Абраменко отметила, что белорусские производители и потребители давно рассматривают Китай как важнейшего поставщика оборудования, технологий и материалов, и выразила уверенность, что предприятия-участники смогут выстроить эффективные каналы закупок и кооперационные связи.
«В рамках недавней встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества лидеры Беларуси и Китая подтвердили единство взглядов по ключевым вопросам международной и двусторонней повестки. На основе достигнутых договоренностей мы продолжим последовательную реализацию новой модели прикладного сотрудничества — стратегии совместного технологического развития и промышленной и инвестиционной кооперации», — отметила Алеся Абраменко.
По информации Минздрава, в нынешнем году в выставке принимают участие 33 экспонента и 40 брендов ведущих китайских производителей. Это на два экспонента и 10 брендов больше, чем в 2024 году.
Традиционно программа мероприятия весьма активна. Это тематические форумы, практические мастер-классы, профессиональные конференции, а также деловые переговоры и B2B-встречи с участием экспертов из Беларуси и Китая. -0-
Фото Николая Петрова.