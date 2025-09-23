Оверчук: за 25 лет Союзное государство стало образцом интеграции для всего евразийского пространства

23 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. За 25 лет существования Союзного государства построено объединение, которое стало образцом интеграции для всего евразийского пространства. Такое мнение на концерте-реквиеме «Каждый третий» в Кремлевском дворце в Москве выразил вице-премьер России Алексей Оверчук, передает корреспондент БЕЛТА.
«Великая Победа показала всему миру наше единство, несгибаемый дух и готовность бороться до последнего за правду и справедливость. В тяжелые годы эти качества помогали нам выстоять. Братство и дружбу Беларусь и Россия пронесли в 21-й век. И сейчас наши народы уверенно смотрят в будущее, в котором это историческое единство продолжается», — отметил Алексей Оверчук.
Сегодня оно проявляется в конкретных делах и достижениях, добавил он. «Как сказал Александр Лукашенко: мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, которому не было примеров в истории. Идем непроторенным путем, и это все непросто, — сказал вице-премьер. — За 25 лет существования Союзного государства мы построили объединение, которое стало образцом интеграции для всего евразийского пространства. Сейчас с уверенностью можно сказать, что наше совместное развитие действительно охватывает все сферы жизни. Мы неустанно работаем над тем, чтобы каждый житель России и Беларуси чувствовал себя как дома на всей территории нашего союза».
Память о войне — это урок для всех поколений, а мир — это наивысшая ценность, которую нужно беречь и защищать, резюмировал Алексей Оверчук.
Концерт-реквием «Каждый третий» проходит в Кремлевском дворце. В Большом зале собрались 6 тыс. человек. В память о каждом третьем погибшем в Великой Отечественной войне прозвучали как известные советские песни о войне и Победе, так и современные композиции на военную тематику. Программа включает уникальные хроникальные кадры и фотодокументы, а поэтической основой стал «Реквием по каждому четвертому» Анатолия Вертинского. Премьера программы состоялась в мае прошлого года в Москве на Поклонной горе. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в апреле этого года прошла серия концертов-реквиемов в Минске во Дворце Республики, на которых побывали зрители из всех областей Беларуси. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.