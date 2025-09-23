Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен: ЕС «навсегда» откажется от нефти и газа из России к 2027 году

Европейский союз (ЕС) уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Об этом во вторник, 23 сентября, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Европейский союз (ЕС) уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Об этом во вторник, 23 сентября, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

— Мы действительно получаем последние поставки нефти и газа, поступающими из России в ЕС. Мы хотим от них (поставок — при. «ВМ») отказаться, — передает слова фон дер Ляйен Telegram-канал Clash Report.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал навсегда запретить европейским государствам приобретать российские энергоресурсы, чтобы в объединение не попало «ни одной молекулы российских углеводородов».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя эти слова, задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.

ЕС в процессе разработки очередного, 19-го пакета санкций в отношений России допускает, что в рамках новых ограничений введет дополнительные ограничения на выдачу туристических виз российским гражданам.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше