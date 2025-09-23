Фон дер Ляйен: ЕС «навсегда» откажется от нефти и газа из России к 2027 году

Европейский союз (ЕС) уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Об этом во вторник, 23 сентября, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.