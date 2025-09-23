Европейский союз (ЕС) уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Об этом во вторник, 23 сентября, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
— Мы действительно получаем последние поставки нефти и газа, поступающими из России в ЕС. Мы хотим от них (поставок — при. «ВМ») отказаться, — передает слова фон дер Ляйен Telegram-канал Clash Report.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал навсегда запретить европейским государствам приобретать российские энергоресурсы, чтобы в объединение не попало «ни одной молекулы российских углеводородов».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя эти слова, задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.
ЕС в процессе разработки очередного, 19-го пакета санкций в отношений России допускает, что в рамках новых ограничений введет дополнительные ограничения на выдачу туристических виз российским гражданам.