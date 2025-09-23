В суд поступил иск к Пугачёвой из-за её комплиментов террористу Дудаеву

Напомним, Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова. Кроме того, теперь Примадонна может лишиться солидных ежегодных авторских отчислений — 28 миллионов рублей — за использование её творчества в России.