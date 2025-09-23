Экс-сотрудник Росимущества Авагян сбежал из зала суда в Санкт-Петербурге

Бывший сотрудник Росимущества Борис Авагян сбежал из зала Кронштадтского районного суда во время заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву.
«Сбежал. Объявлен в розыск. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. В это время Авагян покинул здание суда и скрылся», — заявила она агентству.
Отмечается, что дело в отношении Авагяна и других фигурантов слушается по существу в суде с апреля 2024 года. Сегодня в Кронштадтском суде экс-сотруднику Росимущества должны были избрать меру пресечения по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.
