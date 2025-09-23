Ричмонд
Экс-сотрудник Росимущества Авагян сбежал из зала суда в Санкт-Петербурге

Борис Авагян, сбежавший из зала Кронштадтского районного суда, объявлен в розыск.

Источник: Комсомольская правда

Бывший сотрудник Росимущества Борис Авагян сбежал из зала Кронштадтского районного суда во время заседания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву.

«Сбежал. Объявлен в розыск. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. В это время Авагян покинул здание суда и скрылся», — заявила она агентству.

Отмечается, что дело в отношении Авагяна и других фигурантов слушается по существу в суде с апреля 2024 года. Сегодня в Кронштадтском суде экс-сотруднику Росимущества должны были избрать меру пресечения по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Ранее KP.RU сообщал, что в Таганский суд Москвы поступило уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей иностранного агента против блогера Юрия Дудя*.

* Признан иностранным агентом на территории Российской Федерации.