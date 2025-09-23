С Аллы Пугачевой требуют взыскать 1,5 млрд рублей за высказывания в интервью

По мнению истца, Пугачева порочит Президента, армию и правоохранительные органы РФ.
Савеловский районный принял к рассмотрению иск ветерана боевых действий Андрея Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы. Истец требует признать недействительными и порочащими честь его как гражданина России и ветерана сведения, которые, по его мнению, Пугачева распространила в недавнем видеоинтервью, опубликованном в интернете.
«Истец Трещев А. С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещенном в сети “Интернет”, ответчик допустила высказывания, порочащие Президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации. При этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ», — говорится в публикации telegram-канала пресс-службы.
В заявлении уточняется, что Трещев требует признать высказывания Пугачевой не соответствующими действительности и порочащими его честь и достоинство. Также истец требует компенсации морального вреда.
Интервью Аллы Пугачевой, опубликованное 10 сентября на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» (журналист Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом), вызвало широкий общественный резонанс. После выхода материала депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил о необходимости пресекать подобные высказывания, а ветеран Александр Трещев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить интервью на предмет оправдания терроризма и распространения недостоверной информации, а также подал гражданский иск на 1,5 млрд рублей.