С Аллы Пугачевой требуют взыскать 1,5 млрд рублей за высказывания в интервью

Савеловский районный принял к рассмотрению иск ветерана боевых действий Андрея Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает пресс-служба судов Москвы. Истец требует признать недействительными и порочащими честь его как гражданина России и ветерана сведения, которые, по его мнению, Пугачева распространила в недавнем видеоинтервью, опубликованном в интернете.