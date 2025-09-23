Минобразования и Казанский университет обсудили перспективы сетевой подготовки студентов

«Сотрудничество в сфере образования между Беларусью и Россией выходит на качественно новый уровень. В центре внимания — развитие Сетевого университета высоких технологий Союзного государства, опорными участниками которого являются Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет. В ближайшее время планируется включение в проект и других ведущих белорусских и российских вузов. На данный момент активно расширяются совместные образовательные программы, укрепляется практика студенческого и академического обмена. Планируется реализация проекта “Приглашенный профессор”, в рамках которого ведущие преподаватели из Беларуси и России пройдут стажировки и примут участие в чтении лекций», — добавили в пресс-центре.