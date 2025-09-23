Минобразования и Казанский университет обсудили перспективы сетевой подготовки студентов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец встретился сегодня с ректором Казанского федерального университета Ленаром Сафиным. Стороны обсудили перспективы сетевой подготовки студентов, обмена лучшими практиками и усиления научно-педагогического взаимодействия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Министерства образования.
«Мы рассчитываем на расширение числа вузов в Сетевом университете высоких технологий Союзного государства. Уже определены ключевые участники — например, Московский государственный технологический университет им. Н. Э. Баумана, с которым подписаны соглашения, и уже со следующего учебного года стартуют совместные образовательные программы в Белорусском государственном университете, Белорусском национальном техническом университете и Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектронники», — подчеркнул Андрей Иванец.
Коллеги из Казани накануне провели переговоры с БГУ и БГТУ, а сегодня посетили Негорельский учебно-опытный лесхоз технологического университета, чтобы изучить белорусский подход к практической подготовке студентов. В октябре продолжится диалог и воплощение конкретных инициатив на Форуме вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Площадкой для презентации новых проектов и подписания дорожных карт сотрудничества станет Минск.
«Сотрудничество в сфере образования между Беларусью и Россией выходит на качественно новый уровень. В центре внимания — развитие Сетевого университета высоких технологий Союзного государства, опорными участниками которого являются Казанский федеральный университет и Белорусский государственный технологический университет. В ближайшее время планируется включение в проект и других ведущих белорусских и российских вузов. На данный момент активно расширяются совместные образовательные программы, укрепляется практика студенческого и академического обмена. Планируется реализация проекта “Приглашенный профессор”, в рамках которого ведущие преподаватели из Беларуси и России пройдут стажировки и примут участие в чтении лекций», — добавили в пресс-центре.
В Министерстве отметили, что дополнительный импульс развития был задан 1 июля в Могилеве на совместном заседании коллегий Министерства образования Беларуси и Министерства науки и высшего образования России — там были закреплены конкретные договоренности по углублению сотрудничества в образовании и науке. -0-