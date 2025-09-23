Ричмонд
Урсула фон дер Ляйен рассказала, когда ЕС «навсегда» откажется от российских энергоносителей

Фон дер Ляйен: Евросоюз навсегда откажется от энергоносителей РФ к 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз собирается окончательно и бесповоротно отказаться от закупок энергоресурсов России к 2027 году. Эту информацию сообщила руководитель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен у себя на странице в социальной сети Х.

О решительных действиях европейских государств она рассказала после того, как провела беседу с Дональдом Трампом на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ведь как известно, политик крайне недоволен тем, что часть Европы все еще закупает топливо у Москвы.

«К 2027 году Европа навсегда перевернет страницу с российскими энергоносителями», — указано в посте Фон дер Ляйен.

Ранее в США прокомментировали ситуацию с введением новых рестрикций против России. Американский госсекретарь Марко Рубио заявлял, что Вашингтон пока решил повременить с этими мерами. По его словам, этому препятствует то, что европейские государства по-прежнему активно покупают российские нефть и газ.

