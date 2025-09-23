Ричмонд
Гинеколог перечислил признаки менопаузы

Гинеколог Гусев: снижение либидо и боли могут указывать на приближение менопаузы.

Источник: Комсомольская правда

Нет единого возраста для наступления менопаузы, все зависит от индивидуальных особенностей организма женщины. Какие признаки указывают на приближении климакса, сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» гинеколог-эндокринолог Дмитрий Гусев.

О приближении менопаузы могут говорить изменения цикла — менструации становятся менее обильными и короче по длительности. А также нарушение сна, снижение либидо, головные и мышечно-суставные боли, — заявил медик.

Врач уточнил, что также возможно онемение конечностей, чувство депрессии, апатии.

На сегодняшний день средний возраст менопаузы составляет 50−55 лет. Но возможен и ранний климакс, когда менструальная функция у женщины может прекратиться в 30 и даже в 25 лет, передает 360.ru.

Остановка выработки женских половых гормонов — искусственный климакс — иногда необходим для снижения риска развития раковых опухолей, передает телеканал «Царьград».