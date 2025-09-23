Привыкали друг к другу четверть века: муж Маши Распутиной рассказал, как прошла свадьба

Маша Распутина официально вышла замуж за Захарова спустя 25 лет совместной с ним жизни.
Певица Маша Распутина и бизнесмен Виктор Захаров официально оформили свои отношения спустя 25 лет совместной жизни. Супруги провели свадьбу тайно, не афишируя ее лишний раз. О подробностях рассказал новоиспеченный муж Распутиной в разговоре с журналистами.
«Все хорошо прошло. Отметили узким кругом, были только близкие. Мы на эту тему интервью не даем. Сейчас такое время в стране, что мы не афишируем это. Просто все уже подхватили эту новость. Все нормально, все хорошо: 25 лет друг к другу привыкали — вот привыкли, вот и расписались», — сообщил Захаров в беседе с изданием Супер.
Как рассказал бизнесмен, решение зарегистрировать брак было осознанным шагом после многих лет совместной жизни. Ранее Маша Распутина рассказывала в телешоу «Секрет на миллион», что секрет их долгого союза — в уважении личного пространства. По словам артистки, у них с мужем раздельные спальни: она нуждается в тишине для сна, а Захаров предпочитает смотреть спортивные передачи по ночам. Такой подход позволил им сохранить гармонию в отношениях, несмотря на разные привычки.
Супруги избегают публичности и редко делятся подробностями личной жизни. Официально их брак был зарегистрирован только сейчас, хотя вместе они уже более четверти века.