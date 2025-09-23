Привыкали друг к другу четверть века: муж Маши Распутиной рассказал, как прошла свадьба

«Все хорошо прошло. Отметили узким кругом, были только близкие. Мы на эту тему интервью не даем. Сейчас такое время в стране, что мы не афишируем это. Просто все уже подхватили эту новость. Все нормально, все хорошо: 25 лет друг к другу привыкали — вот привыкли, вот и расписались», — сообщил Захаров в беседе с изданием Супер.