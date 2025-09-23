Богатейший индиец приобрел партию нефти у России

По словам журналистов, такие закупки делают Амбани возможной мишенью для «ярости» президента США Дональда Трампа, который во время своего выступления в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что Индия и Китай «помогают России» продолжать вести боевые действия на Украине посредством закупки нефти.