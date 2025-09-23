Богатейший индиец приобрел партию нефти у России

Самый богатый индиец Мукеш Амбани приобрел у России партию нефти стоимостью 33 миллиарда долларов. Об этом сообщила газета The Washington Post.
По словам журналистов, такие закупки делают Амбани возможной мишенью для «ярости» президента США Дональда Трампа, который во время своего выступления в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что Индия и Китай «помогают России» продолжать вести боевые действия на Украине посредством закупки нефти.
В последние годы конгломерат Амбани Reliance Industries с капиталом, превышающим 100 миллиардов долларов закупает российскую нефть с дисконтом на фоне ввода Евросоюзом потолка цен и почти полного отказа от энергоносителей из России.
— Это было благом для Амбани и спасательным кругом для Москвы на фоне растущей международной изоляции, — передает газета.
23 сентября Дональд Трамп подчеркнул, что европейские страны, которые продолжают покупать нефть у России, фактически финансируют военный конфликт на Украине. Он также отметил, что страны НАТО занимаются финансированием «войны против самих же себя».