Отремонтировано около ста домов, создано почти 30 муралов. Как ЖКХ Могилевской области благоустраивает регион

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Могилевского облисполкома Татьяна Касаткина в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказала, как ЖКХ Могилевской области благоустраивает регион.
В Могилевской области провели 3 тыс. мониторингов по соблюдению правил благоустройства. Что они показали? В Могилевской области за I полугодие было высажено почти 35 тыс. деревьев.
За первое полугодие в Могилевской области было капитально отремонтировано 98 домов, их фасады приобрели обновленный, современный облик. «Капитальный ремонт, как правило, влечет за собой внесение различных изменений и дополнений в дизайн фасада, что придает зданиям новый стиль. Некоторые дома кардинально изменили внешний вид, например, на бульваре Непокоренных, дом 30А, расположенный рядом с торговым центром “Грин”. Раньше это был красный кирпичный дом, а сейчас он отштукатурен и оформлен разноцветными красками», — отметила Татьяна Касаткина.
При этом утепление фасадов выполняется не повсеместно, а только там, где это признано необходимым соответствующей комиссией областного исполнительного комитета, что является важным фактором в сохранении качества работ. В итоге эти 98 фасадов выглядят красиво и ухоженно.
Кроме того, в Могилевской области нанесено 26 муралов — настенных живописных изображений на фасадах зданий. «В Могилеве таких муралов восемь, три находятся в Бобруйске, остальные распределены по районам области. Эти работы выполняют различные госорганы, в частности Министерство лесного хозяйства. Аналогичные муралы появляются и в других регионах страны, куда я часто езжу и также наблюдаю эти изменения», — рассказала Татьяна Касаткина.
Тематика муралов разнообразна, и этот год стал особенно памятным, поскольку отмечается 80-летие Победы. В Могилеве, например, на улице Фатина были выполнены работы с сильным идеологическим содержанием. По мнению начальника главного управления, это воспитание, которое будет иметь значение не только сейчас, но и в будущем, поддержка исторической памяти.
В Бобруйске в честь Дня Победы проведена работа по обновлению площади Победы и памятника воинам-освободителям. «Концепция обновления была разработана лучшим молодым специалистом ЖКХ, ландшафтным дизайнером Елизаветой Бублей, которая работает в одном из предприятий отрасли. Она живет и работает в Бобруйске. Эта концепция является многофункциональной и значительно украсила площадь», — привела пример Татьяна Касаткина.
В этом году активизировались и общественные формирования, они участвуют в благоустройстве и поддержке порядка на высоком уровне. В числе таких организаций РОО и партия «Белая Русь», БРСМ и БСЖ. Кроме них, активное участие проявляют профсоюзные движения и организации ветеранов. -0-
