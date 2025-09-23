Отремонтировано около ста домов, создано почти 30 муралов. Как ЖКХ Могилевской области благоустраивает регион

За первое полугодие в Могилевской области было капитально отремонтировано 98 домов, их фасады приобрели обновленный, современный облик. «Капитальный ремонт, как правило, влечет за собой внесение различных изменений и дополнений в дизайн фасада, что придает зданиям новый стиль. Некоторые дома кардинально изменили внешний вид, например, на бульваре Непокоренных, дом 30А, расположенный рядом с торговым центром “Грин”. Раньше это был красный кирпичный дом, а сейчас он отштукатурен и оформлен разноцветными красками», — отметила Татьяна Касаткина.