Врач заявила о связи смартфонов и развития акне

Заболевания кожи, в том числе, акне, могут возникнуть из-за грязи и бактерий, которые скапливаются на поверхности мобильных телефонов. Об этом предупредила в разговоре с изданием «РИАМО» врач-инфекционист Вера Сережина.
— В микроскопические углубления въедается грязь, а вместе с ней и бактерии. Кроме того, когда мы дышим на телефон, микроорганизмы на поверхности чехла активно размножаются и могут попадать на кожу лица. Это повышает риск воспалений и акне, — объяснила медик.
Доктор посоветовала хотя бы раз в день протирать телефон вместе с чехлом и защитным стеклом антисептической салфеткой или другим дезинфицирующим средством. А сам чехол рекомендуется менять примерно раз в три месяца. Это снижает риск переноса бактерий, вирусов и гельминтов.
Ранее эксперты из Великобритании взяли пробы с телефонов, оказалось, что больше всего бактерий находится на экране гаджета. Также антисанитарными считаются задняя панель телефона, кнопки возврата и блокировки, сообщил 360.ru.
По данным телеканала «Царьград», грязь из разъёма для зарядки легче всего устранить с помощью толстой иглы. Только делать это нужно аккуратно, чтобы не сломать контакты.