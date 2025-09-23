Стали известны подробности госпитализации Панкратова-Черного: «Болел человек»

Стали известны подробности госпитализации актера Александра Панкратова-Черного. Звезда почувствовал себя плохо еще до приезда в Курганскую филармонию.
Точную причину госпитализации пока не называют, но, скорее всего, актеру стало плохо на фоне ранее обнаруженного онкологического заболевания. В итоге звезду госпитализировали.
— Он к нам даже не приехал, не смог. Его госпитализировали, болел человек… Пока без него, — сообщили aif.ru в Курганской филармонии.
Звезда готовился выйти на сцену, когда почувствовал себя плохо. В этот день он должен был играть в спектакле «Женихи». В итоге вместо него на сцену вышел Владимир Майсурадзе.
Актер находится в реанимации, о сроках возвращения на сцену пока речи не идет.
Ранее, врачи Панкратова-Черного запретили ему курить. У актера выявили серьезные проблемы с легкими на фоне хронического бронхита. Подробности новой болезни не уточняются. Артист курит с 14 лет, пишет Газета.ru.
Весной актера включили в санкционный список Украины. Звезда заявил, что безразлично отреагировал на этот факт.
— Мне плевать на это. Мне даже уже друзья из Киева позвонили, сказали, что по местному телевидению объявили, что если я границу Украины, то мне дадут 15 лет строгого режима, — делился актер с 360.ru.