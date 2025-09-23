Министр спорта РФ Дегтярев открыл голосование премии «Джентльмен года 2025»

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев дал старт голосованию футбольной премии «Джентльмен года 2025», победитель которой станет известен зимой 2025 года, сообщает KP.RU.
Отмечается, что премия была учреждена «Комсомольской правдой» в 1994 году, награда является своеобразным моральным ориентиром в мире спорта.
Выбор премии «Джентльмен года» проходит в два этапа. Сначала болельщики в ходе голосования определяют список из трех претендентов, а финальный же вердикт выносит жюри, в числе которых тренеры, спортивные журналисты и ветераны отечественного футбола.
Голосование на сайте издания завершится 15 октября до 23:59 мск.
Отмечается, что в 2024 году лауреатом премии стал нападающий московского «Динамо» и сборной РФ Константин Тюкавин.
Ранее RT сообщило, что Дегтярев встретился с президентом РПЛ Александром Алаевым. Министр сообщил, что основной темой обсуждения стало развитие лиги и привлечение молодых игроков.