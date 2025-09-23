Ричмонд
Министр спорта РФ Дегтярев открыл голосование премии «Джентльмен года 2025»

Победитель станет известен зимой текущего года.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минспорта России Михаил Дегтярев дал старт голосованию футбольной премии «Джентльмен года 2025», победитель которой станет известен зимой 2025 года, сообщает KP.RU.

Отмечается, что премия была учреждена «Комсомольской правдой» в 1994 году, награда является своеобразным моральным ориентиром в мире спорта.

Выбор премии «Джентльмен года» проходит в два этапа. Сначала болельщики в ходе голосования определяют список из трех претендентов, а финальный же вердикт выносит жюри, в числе которых тренеры, спортивные журналисты и ветераны отечественного футбола.

Голосование на сайте издания завершится 15 октября до 23:59 мск.

Отмечается, что в 2024 году лауреатом премии стал нападающий московского «Динамо» и сборной РФ Константин Тюкавин.

Ранее RT сообщило, что Дегтярев встретился с президентом РПЛ Александром Алаевым. Министр сообщил, что основной темой обсуждения стало развитие лиги и привлечение молодых игроков.