Метеоролог Шувалов: снег в Москве выпадет уже в октябре

Волна тепла уже не вернется в столицу.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ответил, когда в Москве выпадет первый снег. Прогнозы на этот счет звучат самые разные. Но, по мнению синоптика, ждать уже не так долго.

— Мой прогноз: первый снег в Москве выпадет в октябре, даже ближе к середине октября, — сказал Шувалов в беседе с aif.ru.

Погода уже начала меняться, тепло сменилось похолоданием, начались осадки. Пока в столицу пришли дожди, а вот в Кировской и Костромской областях уже ожидаются дожди с мокрым снегом.

В беседе с aif.ru метеоролог ответил, что вероятность того, что снег в Москве выпадет раньше октября, меньше 10 процентов.

Аномальное тепло в Москве сменилось дождями.

— Дождь будет повсеместный, но не очень сильный. От 3—5 мм, кое-где 7 мм. И температура понизится до +16…+18 °С, — сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

Для москвичей понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днем, заявил «Газета.Ru» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. До конца сентября столбики термометров уже не превысят отметку в 16 градусов.

Атмосферное давление начнет расти и максимальных значений достигнет к пятнице, 26 сентября: от 756 до 758 миллиметров ртутного столба, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. Затем показатель немного понизится — до 754−755 миллиметров.

