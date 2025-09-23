Девочки-тройняшки родились в роддоме Фрунзенского района в Петербурге

В одном из роддомов Северной столицы на свет появились три девочки: Акра, Алиса и Елена. Тройняшки родились в 17-м роддоме во Фрунзенском районе. О рождении девчачьей тройни рассказали в пресс-службе Комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга.
— У малышек есть старший брат, которому два года. Он с нетерпением ждет возможности заботиться о своих сестренках, — сообщили в пресс-службе Комитета. Родителям же вручили подарочные комплекты для новорожденных и медали «Родившаяся в Санкт-Петербурге». Эти подарки стали приятным дополнением к их безграничному счастью. Медали символизируют, что девочки появились на свет в одном из самых красивых и культурно богатых городов России.
Ранее о своих парных родах рассказала известная фигуристка Александра Трусова. У Александры и Макара Игнатьева родился первенец. Мальчика назвали Миша.