Девочки-тройняшки родились в роддоме Фрунзенского района в Петербурге

— У малышек есть старший брат, которому два года. Он с нетерпением ждет возможности заботиться о своих сестренках, — сообщили в пресс-службе Комитета. Родителям же вручили подарочные комплекты для новорожденных и медали «Родившаяся в Санкт-Петербурге». Эти подарки стали приятным дополнением к их безграничному счастью. Медали символизируют, что девочки появились на свет в одном из самых красивых и культурно богатых городов России.