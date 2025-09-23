Появилось видео около консульства Армении в Петербурге, где прячется экс-чиновник

Ранее сообщалось, что Авакян сбежал из Кронштадтского суда Петербурга, где его должны были взять под стражу по делу о неуплате таможенных платежей. В августе этого года он заключил контракт на участие в СВО, но позднее договор он расторг, и дело против него возобновилось.